Принёсший алименты на ребенка житель Североуральска был убит бывшей сожительницей
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
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26-летняя жительница Североуральска предстанет перед судом за убийство бывшего сожителя, который принес ей алименты на их общего ребенка.
В октябре 2018 года бывшие сожители распивали спиртное у обвиняемой дома. Мужчина принес ей алименты на ребенка. Затем между ними произошел конфликт. Женщина нанесла потерпевшему удары руками и ногами, а потом ударила ножом в живот.
Поняв, что мужчина ранен, подсудимая вызвала скорую помощь, однако спасти его не удалось.
Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» передано следователями в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
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