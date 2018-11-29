Принёсший алименты на ребенка житель Североуральска был убит бывшей сожительницей

В октябре 2018 года бывшие сожители распивали спиртное у обвиняемой дома. Мужчина принес ей алименты на ребенка. Затем между ними произошел конфликт. Женщина нанесла потерпевшему удары руками и ногами, а потом ударила ножом в живот.