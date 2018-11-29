Работа по воспитанию юных тагильчан будет проведена после случая на площади Славы
В образовательных учреждениях Нижнего Тагила активизирована воспитательная работа после случая, когда ребенок закидал снегом вечный огонь на площади Славы.
По информации управления образования, в образовательных учреждениях города на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также комплекс мероприятий по истории родного края.
Кроме того, юные тагильчане проводят различные акции, направленные на помощь ветеранам и труженикам тыла, шефствуют над 500 ветеранами ВОВ, ухаживают за могилами участников войны.
Как сообщает пресс-служба администрации, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратил внимание родителей и педагогов на то, что нужно разъяснять детям, что нельзя совершать подобные поступки.
Это оскорбляет память наших солдат, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, сказал мэр.
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