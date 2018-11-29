Работа по воспитанию юных тагильчан будет проведена после случая на площади Славы

По информации управления образования, в образовательных учреждениях города на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также комплекс мероприятий по истории родного края.

Кроме того, юные тагильчане проводят различные акции, направленные на помощь ветеранам и труженикам тыла, шефствуют над 500 ветеранами ВОВ, ухаживают за могилами участников войны.

Как сообщает пресс-служба администрации, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратил внимание родителей и педагогов на то, что нужно разъяснять детям, что нельзя совершать подобные поступки.