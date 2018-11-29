«Россети» за три квартала получили прибыль в размере 88,7 млрд рублей

Как пишут «Новые известия», показатель EBITDA в этом году увеличился на 4%. С января по октябрь он достиг 222,1 миллиарда рублей. Операционная деятельность принесла «Россетям» 156,3 миллиарда рублей чистых денег. Рост оказался равен 13%.

Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский рассказал о заметном результате компании на всех уровнях, полученном от оптимизации бизнес-процессов. Это касается и производственной части, и области кредитно-финансовой политики. Ключевые финансовые показатели «Россетей» стабильно растут с начала нынешнего года. Компания и дальше будет стараться наращивать свою операционную эффективность. Так цифровая трансформация, увеличение производительности труда и борьба с финансовыми потерями остаются для группы главными направлениями развития.