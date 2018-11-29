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«Россети» за три квартала получили прибыль в размере 88,7 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Россети» за три квартала получили прибыль в размере 88,7 млрд рублей

Сегодня, 16:41ОбществоФото: rosseti.ru
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