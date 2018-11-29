«Россети» за три квартала получили прибыль в размере 88,7 млрд рублей
За первые девять месяцев 2018 года чистая прибыль холдинга «Россети» по МСФО (LSE: RSTI) достигла 88,7 миллиарда рублей, увеличившись на 9,4% в сравнении с тем же периодом 2017 года. Объем выручки в январе-сентябре составил 719,6 миллиарда рублей, тогда как за три квартала 2017 года он был равен 656,3 миллиарда рублей.
Как пишут «Новые известия», показатель EBITDA в этом году увеличился на 4%. С января по октябрь он достиг 222,1 миллиарда рублей. Операционная деятельность принесла «Россетям» 156,3 миллиарда рублей чистых денег. Рост оказался равен 13%.
Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский рассказал о заметном результате компании на всех уровнях, полученном от оптимизации бизнес-процессов. Это касается и производственной части, и области кредитно-финансовой политики. Ключевые финансовые показатели «Россетей» стабильно растут с начала нынешнего года. Компания и дальше будет стараться наращивать свою операционную эффективность. Так цифровая трансформация, увеличение производительности труда и борьба с финансовыми потерями остаются для группы главными направлениями развития.
Те кто захотят просмотреть всю отчетность «Россетей» смогут найти ее текст в соответствующем разделе на сайте холдинга.
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