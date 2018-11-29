Уголовное дело по факту хищения средств маткапитала возбуждено в Туринском районе

В 2018 году женщина заключила фиктивный договор займа на строительство дома на данном участке. Сумма, которая якобы понадобилась на строительство, составила 348 тыс. рублей. Именно столько женщина получила в банке и затем обратилась в пенсионный фонд с информацией о том, что потратила средства маткапитала на улучшение жилищных условий.