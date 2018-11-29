Уголовное дело по факту хищения средств маткапитала возбуждено в Туринском районе
Жительница Туринского района в конце 2017 года, воспользовавшись средствами материнского капитала, купила земельный участок в Челябинской области и получила деньги на улучшение жилищных условий, однако фактически деньги не были потрачены на эти цели.
В 2018 году женщина заключила фиктивный договор займа на строительство дома на данном участке. Сумма, которая якобы понадобилась на строительство, составила 348 тыс. рублей. Именно столько женщина получила в банке и затем обратилась в пенсионный фонд с информацией о том, что потратила средства маткапитала на улучшение жилищных условий.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, пенсионный фонд перечислил в адрес кредитного потребительского кооператива более 408 тыс. рублей.
По факту строительство дома не велось, а деньги были присвоены. Прокуратура направила материалы в полицию, в результате проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».
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