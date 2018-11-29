VI фестиваль хореографического искусства прошел в ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
24 и 25 ноября в Нижнем Тагиле в ДК «Юбилейный» прошел VI фестиваль хореографического искусства «Веселухин ложок - 2018».
В ДК выступили воспитанники более двадцати хореографических коллективов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Качканара, Лесного, Краснотурьинска, Нижней Туры, Качканара, Новоуральска. Танцоры боролись за главную награду солиста ансамбля «Родничок» Александра Бабайлова.
Участники выступали в разных танцевальных направлениях. Традиция конкурса – почтить память ушедшего из жизни солиста «Родничка» Александра Бабайлова.
В номинации «Лучшая мужская партия» одержал победу коллектив «Солнечная карусель» из города Краснотурьинска. Гран-при за современную хореографию завоевали конкурсанты из студии «Nick» и коллектива «Солнечная карусель».
Победителей конкурса наградила начальник управления культуры Администрации Нижнего Тагила Светлана Валерьевна Юрчишина, сообщается на сайте ДК «Юбилейный».
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