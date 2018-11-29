Владислав Пинаев вошел в состав наблюдательного совета по туркластеру «Гора Белая»
Сегодня, 13:37ОбществоФото: pixabay.com
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав наблюдательного совета по реализации проекта туркластера «Гора Белая».
Сюжеты: Нижний Тагил
Вместе с мэром Нижнего Тагила в состав комиссии вошли Алексей Орлов – первый заместитель губернатора Свердловской области, Виктория Казакова – министр инвестиций и развития, а также различные эксперты. Возглавил комиссию Эдуард Россель.
28 ноября в режиме видеосвязи состоялось первое заседание экспертной комиссии, на котором, в числе прочих, обсуждался вопрос создания «Управляющей компании» для туркластера.
Некоммерческая организация « Управляющая компания «Гора Белая» будет заниматься вопросами создания концепции туристического кластера, организацией работы и взаимодействия министерств, ведомств при строительстве спортивных объектов и развитии инфраструктуры, а также привлечением инвесторов, пишет «Тагильский рабочий».
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