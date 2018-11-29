Владислав Пинаев вошел в состав наблюдательного совета по туркластеру «Гора Белая»

Вместе с мэром Нижнего Тагила в состав комиссии вошли Алексей Орлов – первый заместитель губернатора Свердловской области, Виктория Казакова – министр инвестиций и развития, а также различные эксперты. Возглавил комиссию Эдуард Россель.

28 ноября в режиме видеосвязи состоялось первое заседание экспертной комиссии, на котором, в числе прочих, обсуждался вопрос создания «Управляющей компании» для туркластера.