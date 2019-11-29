Четверо тагильчан получили премии за сохранение и развитие традиционной культуры
Сегодня, 11:00ОбществоФото: «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Премию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за вклад в сохранение и развитие традиционной культуры получили четверо жителей Нижнего Тагила, сообщает правительство региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Премию получили мастер художественной обработки камня Виктор Васильев, преподаватель колледжа искусства Жанна Овчинникова, учитель искусства, мастер художественной обработки металла Сергей Веселков и преподаватель детской художественной школы Татьяна Бинас.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тагильчане был награждены в номинациях «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» и «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей