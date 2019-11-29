Четверо тагильчан получили премии за сохранение и развитие традиционной культуры

В Нижнем Тагиле продавец похищала деньги с помощью оставленных покупателями чеков

Екатеринбуржец отсудил у автосалона 130 тысяч рублей за оскорбляющую его надпись

В лесу под Верхней Пышмой нашли мертвым пропавшего врача-травматолога

Шипулин во время приема граждан в Екатеринбурге сообщил о невозможности помочь им