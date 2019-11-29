Опубликован законопроект о домашнем насилии в России

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Законопроект о профилактике домашнего насилия опубликован на сайте Совета Федерации, в нем предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой.
Предписание об ограничении общения может выдать суд, оно может действовать до одного года. В таком случае виновный в домашнем насилии не может контактировать с жертвой, в том числе по телефону и интернету. Также суд может обязать виновного покинуть жилье, в котором проживает и жертва домашнего насилия. Кроме того, суд может запретить виновному узнавать, где находится жертва.
Тех, чью вину удастся доказать, будут ставить на учет, они должны будут проходить психологические программы. Пострадавшим будет оказываться помощь. В случае принятия закона врачи должны будут сообщать в полицию при подозрении, что пациент подвергся домашнему насилию.
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