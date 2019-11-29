Опубликован законопроект о домашнем насилии в России

Предписание об ограничении общения может выдать суд, оно может действовать до одного года. В таком случае виновный в домашнем насилии не может контактировать с жертвой, в том числе по телефону и интернету. Также суд может обязать виновного покинуть жилье, в котором проживает и жертва домашнего насилия. Кроме того, суд может запретить виновному узнавать, где находится жертва.