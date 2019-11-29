Под сквером советских скульптур в Нижнем Тагиле нашли подземные ходы
В Нижнем Тагиле во время строительства сквера советских скульптур были обнаружены заброшенные подземные помещения. Они оказались остатками подворья купца Аксенова, жившего еще в первой половине 19 столетия, пишет ИА «Все новости».
В Нижнетагильском музее ИЗО рассказали, что помещения панируют отреставрировать, а затем организовать экскурсии. Перед этим предстоит провести техническое обследование подземелий, чтобы убедиться в их безопасности.
На некоторых чертежах есть помещения под землёй, которые уходят в сторону перехода к бывшей гостинице «Северный Урал». Эта часть закрыта, осталось только то, что нашли,рассказала замдиректора по основной деятельности и развитию Нижнетагильского музея ИЗО Надежда Гундырева.
В мэрии обещали поддержать планы музейных работников, однако для реставрации необходимо определить объем работ, составить проект и смету.
Предполагается, что все постройки на проспекте Ленина, принадлежащие Аксенову, могут быть связаны системой подземных ходов. Ранее администрацию города обязали отреставрировать молельный дом купца Аксенова, расположенный по адресу проспект Ленина, 3а.