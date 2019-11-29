Шипулин прокомментировал сообщения о ждавших его 40 минут на морозе школьниках

О том, что в Краснотурьинске перед открытием стадиона дети были вынуждены ждать меня, я узнал из соцсетей. Я прибыл к ребятам вовремя. Кто и зачем вывел их на улицу так рано, не знаю. Искать крайних не буду. В любом случае, мне очень жаль, что так вышло, передал его слова пресс-секретарь Иван Тугарин.