Шипулин прокомментировал сообщения о ждавших его 40 минут на морозе школьниках
Депутат Госдумы по Серовскому одномандатному округу Антош Шипулин прокомментировал сообщения о том, что его 40 минут ждали на морозе школьники, сообщают «РИА-Новости».
О том, что в Краснотурьинске перед открытием стадиона дети были вынуждены ждать меня, я узнал из соцсетей. Я прибыл к ребятам вовремя. Кто и зачем вывел их на улицу так рано, не знаю. Искать крайних не буду. В любом случае, мне очень жаль, что так вышло, передал его слова пресс-секретарь Иван Тугарин.
Депутат отметил, что ему нравится Краснотурьинск и он еще не раз посетит этот город, а также продолжит работать с обращениями граждан.
Сегодня биатлонист посетил город, чтобы принять участие в церемонии открытия стадиона возле местной школы. Детям пришлось его ждать около 40 минут. Один из подписчиков группы «Краснотурьинск Live» прислал видео, на котором видно, что ведущие решили сделать с детьми зарядку, чтобы согреться. Родители возмущены произошедшим, некоторые предлагают обратиться в суд.