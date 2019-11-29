Суд отправил задушившую ребенка тагильчанку на принудительное лечение
Сегодня, 12:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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28 ноября Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес решение о направлении на принудительное лечение женщины, задушившей своего новорожденного ребенка, рассказали TagilCity.ru в прокуратуре Дзержинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее в отношении женщины была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой тагильчанка признана невменяемой. Женщина будет направлена на принудительное амбулаторное лечение. Фактически она не является осужденной.
Напомним, тагильчанка в июле этого года родила дома сына, а затем сама задушила его поясом от халата и отнесла в мусорный бак в соседнем дворе. Затем женщина уехала в Екатеринбург, когда ее задержали, она призналась в содеянном и сообщила, что у нее есть двое детей и третьего она «не потянет».
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