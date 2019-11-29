Суд отправил задушившую ребенка тагильчанку на принудительное лечение

Ранее в отношении женщины была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой тагильчанка признана невменяемой. Женщина будет направлена на принудительное амбулаторное лечение. Фактически она не является осужденной.

Напомним, тагильчанка в июле этого года родила дома сына, а затем сама задушила его поясом от халата и отнесла в мусорный бак в соседнем дворе. Затем женщина уехала в Екатеринбург, когда ее задержали, она призналась в содеянном и сообщила, что у нее есть двое детей и третьего она «не потянет».