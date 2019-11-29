Свердловское правительство обещало помочь семье егеря, убитого браконьером

Кроме того, правительство выступит с ходатайством о представлении инспектора к государственной награде посмертно.

Напомним, Киргинцев погиб в Тоборинском районе 27 ноября при исполнении служебных обязанностей. Он с напарником Сергеем Ворохобовым заметил мужчину с большим количеством рыбы и сетями. При проверке документов браконьер выстрелил в Киргнцева и тяжело ранил Ворохобова. Последний госпитализирован в медучреждение.