Свердловское правительство обещало помочь семье егеря, убитого браконьером
Сегодня, 09:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Семье погибшего при исполнении служебных обязанностей 51-летнего охотинспектора Андрея Киргинцева будет оказана помощь, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.
Кроме того, правительство выступит с ходатайством о представлении инспектора к государственной награде посмертно.
Напомним, Киргинцев погиб в Тоборинском районе 27 ноября при исполнении служебных обязанностей. Он с напарником Сергеем Ворохобовым заметил мужчину с большим количеством рыбы и сетями. При проверке документов браконьер выстрелил в Киргнцева и тяжело ранил Ворохобова. Последний госпитализирован в медучреждение.
В лесничестве Киргинцев проработал более 10 лет. Отмечается, что на вверенной ему территории значительно снизилось число преступлений в сфере браконьерства, незаконной охоты.
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