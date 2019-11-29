Тагильская шкатулка и магнит «Лисья гора» попали в список лучших сувениров страны
Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов по итогам всероссийского конкурса «Туристический сувенир — 2019». В список лучших сувениров попали шкатулка с минералами из Нижнего Тагила и магнит «Лисья гора» Константина Шашева, сообщает областное правительство.
В финал конкурса прошли более 500 авторов из 52 российских регионов. Среди финалистов из Свердловской области также — гастрономический сувенир «Пельмешки с клюковкой в листочке», Шалинские сбитни, игрушка «Скоморох» из Невьянска.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что ежегодно растет число туристов, приезжающих в регион, область становится более привлекательной, увеличивается количество туристических маршрутов, растет качество и разнообразие сувениров.
Экспозиция Свердловской области ежегодно признается лучшей среди российских регионов на международной выставке «Ладья. Зимняя Сказка». Кроме того, наши сувениры сейчас представлены во всех туристско-информационных центрах региона,поделилась глава регионального Центра развития туризма Эльмира Туканова.