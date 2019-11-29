В Екатеринбурге вынесли приговор врачу-травматологу за торговлю наркотиками
Сегодня, 21:58ОбществоФото: pixabay.com
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Сегодня в Екатеринбурге вынесли приговор 35-летнему врачу-травматологу по статье за торговлю наркотиками, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Суд приговорит мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима.
В конце февраля сотрудниками отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков был задержан мужчина с признаками опьянения в районе улицы Фучика. Его доставили в местное отделение полиции.
При обыске у задержанного было обнаружено несколько свертков и полимерный пакет с неизвестным содержимым. Экспертиза показала, что найденное вещество — это гашиш. Общая его масса составила 8,94 грамма. Позднее выяснилось, что мужчина работает врачом-травматологом.
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