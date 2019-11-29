В Екатеринбурге вынесли приговор врачу-травматологу за торговлю наркотиками

Суд приговорит мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима.

В конце февраля сотрудниками отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков был задержан мужчина с признаками опьянения в районе улицы Фучика. Его доставили в местное отделение полиции.