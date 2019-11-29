В Краснотурьинске школьники 40 минут на морозе ждали депутата Шипулина

Биатлонист посетил город для принятия участия в церемонии открытия стадиона возле местной школы. На кадрах видео, которое прислал подписчик группы, видно, что ведущие решили провести зарядку с детьми, чтобы согреться. Однако у некоторых из них в руках были лыжи, что мешало выполнению упражнений.

Запись прокомментировали возмущённые родители школьников. Некоторые из них предлагают идти в суд.

Вопрос отделу образования - родителей уведомили, что их дети на морозе будут ждать лыжника? Мэр уже не знает, как перед ним выслужиться, похоже, ему уже пора уйти, что ни действие, все мимо! Такого позора город еще не испытывал, так жаль детей.

Сын пришел весь замерзший, а вчера ему в школе поставили прививку от гриппа.