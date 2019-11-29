В Нижнем Тагиле мошенники под видом сотрудников банка украли с карт 160 тысяч рублей

31-летняя жительница Нижнего Тагила обратилась в полицию с заявлением о хищении с ее банковской карты 95 тысяч рублей. Неизвестный позвонил с московского номера и представился сотрудником банка. Он сказал, что на карте замечена подозрительная активность и для сохранности средств нужно перевести их на другой счет. После этого женщине пришло три смс-сообщения с кодами, которые она сказала злоумышленнику. В результате деньги были переведены с ее счета неустановленному лицу.

В тот же день в полицию обратился 58-летний мужчина, который также пострадал от действий мошенников. С его карты было похищено более 65 тысяч рублей. В этом случае злоумышленников было двое — мужчина и женщина. Они звонили с московских номеров и представлялись сотрудниками банка. Они сказали, что на мужчину якобы кто-то пытается оформить дебетовую карту, и для защиты средств нужен код из смс и номер карты. Потерпевший передал информацию и лишился средств.

Сообщения о подобном мошенничестве появляются в СМИ часто, а также полиция проводит профилактику по предупреждению этой проблемы. Несмотря на это, многие тагильчане попадаются на обман.