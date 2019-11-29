Более шести тысяч детей в Нижнем Тагиле привили от гриппа

Более шести тысяч детей в Нижнем Тагиле были привиты от гриппа, сообщает пресс-служба администрации города.
Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров провел заседание штаба по профилактике и противодействию распространения гриппа и ОРВИ на территории города.
С данными о вакцинации детей выступила заместитель начальника Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Котова. Она рассказала, что в Нижнем Тагиле показатели иммунизации детей от 6 месяцев до 17 лет высокие.
Например, в возрастной группе с 6 месяцев до 3 лет в Нижнем Тагиле план по вакцинации выполнен уже на 99,6%, а по Свердловской области эта цифра составляет 75,1%, — отметила она. — Среди детей от 3 до 6 лет в городе привиты 95,7% от плана, а в области — 75,1%. Отстает только иммунизация учащихся. По муниципальному образованию процент выполнения плана составляет 81,7%, по региону — 92,8%, говорит она.
Все детские медицинские учреждения, кроме одного, полностью выполняют план по иммунизации. Согласно данным Роспотребнадзора к ней не приступили в городской поликлинике № 3.
Выполнение плана по дошкольникам распределяется следующим образом: городская больница № 1 и Демидовская больница — 100%, детская больница — 95,6%, поликлиника № 3 — 44%.
Среди учащихся в Демидовской больнице план выполнен на 100%, в детской — 81,4%, в поликлинике № 3 — 79%.
Так, по предварительным данным осталось привить в городе около шести тысяч школьников, около 600 детей от трех до шести лет и 15 малышей из сельской местности.
Ольга Котова попросила особенное внимание уделить вакцинации учащихся, потому что они входят в группу риска. Дефицита вакцины в городе нет. По словам медиков, на данный момент в наличии имеется около 12 тысяч доз вакцины.
В целом по медицинским учреждениям, ситуация с вакцинацией лучше всего обстоит в Демидовской больнице, где от плановых показателей выполнено 92%. Также хорошо работают городские больницы № 1 и № 4 (более 84%). Недостаточный уровень вакцинации показывает поликлиника № 4 (74,2%). Самый низкий показатель у ГП № 3, где выполнено всего 47,2% от плана.