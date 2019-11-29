В Нижнем Тагиле за два часа полицейские выявили 17 нарушений перевозки детей в машине
Сегодня, 19:04ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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28 ноября в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений перевозки детей в автомобиле, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
За два часа полицейские остановили 17 водителей, которые везли детей не по правилам дорожного движения. Выявляя такие нарушения, сотрудники Госавтоинспекции не только привлекают виновных к административной ответственности, но проводят с ними разъяснительные беседы.
ГИБДД напоминает, что аварии с участием детей происходят по вине взрослых, которые не соблюдают правила безопасности, перевозя их с не пристёгнутыми ремнями или без детских удерживающих средств.
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