В России педагогов могут обязать проходить психиатрическое обследование
Сегодня, 22:20ОбществоФото: pixabay.com
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Депутаты Госдумы внесли законопроект, обязывающий педагогов раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование, сообщает «Интерфакс».
Сафаралиев и Марченко рассказали, что поводом для разработки законопроекта стало убийство 24-летней аспирантки историком Олегом Соколовым, который неоднократно проявлял признаки психического расстройства.
Депутаты уверены, что допуск к работе должен осуществляться на основании результатов обследования. Также они могут стать причиной для увольнения.
Кроме того, они хотели бы обязать полицию сообщать о привлечении педагогов к ответственности за преступления против жизни и здоровья окружающих.
Такие меры позволят защитить учащихся от негативного влияния преподавателей, имеющих психические заболевания, а также повысить ответственность руководителей образовательных учреждений за подбор кадров.
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