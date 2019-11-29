В России педагогов могут обязать проходить психиатрическое обследование

Сафаралиев и Марченко рассказали, что поводом для разработки законопроекта стало убийство 24-летней аспирантки историком Олегом Соколовым, который неоднократно проявлял признаки психического расстройства.

Депутаты уверены, что допуск к работе должен осуществляться на основании результатов обследования. Также они могут стать причиной для увольнения.

Кроме того, они хотели бы обязать полицию сообщать о привлечении педагогов к ответственности за преступления против жизни и здоровья окружающих.