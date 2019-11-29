В Таиланде задержали россиянку за покупку обезболивающего после укуса обезьяны

За несколько дней до возвращения на родину девушка посетила Обезьянью гору, где на нее напало одно из животных и укусило.

Пострадавшая попыталась купить обезболивающее в местной аптеке, но вместо него ей продали сильное снотворное, которое не выдается без рецепта. После этого россиянка была задержана сотрудниками правопорядка.

Как отмечается в Telegram-канале, она провела полтора дня в камере без еды и питья.

Условия в тюрьмах ужасные, к начальнику можно заходить только на коленях. Нас сидело 150 человек в маленькой камере, спали и ели мы на полу, туалет находится там же, рассказала туристка.

Также она сказала, что готова признать свою вину, лишь бы попасть на родину.

В консульстве каналу заявили, что женщине они помочь не смогут, даже если ее осудят, потому что Россия и Таиланд не заключали между собой договор о передаче осужденных.