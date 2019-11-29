В Таиланде задержали россиянку за покупку обезболивающего после укуса обезьяны
В Таиланде полицейские задержали российскую туристку, после того как она попыталась купить в аптеке обезболивающее, сообщает Telegram-канал Life Shot.
За несколько дней до возвращения на родину девушка посетила Обезьянью гору, где на нее напало одно из животных и укусило.
Пострадавшая попыталась купить обезболивающее в местной аптеке, но вместо него ей продали сильное снотворное, которое не выдается без рецепта. После этого россиянка была задержана сотрудниками правопорядка.
Как отмечается в Telegram-канале, она провела полтора дня в камере без еды и питья.
Условия в тюрьмах ужасные, к начальнику можно заходить только на коленях. Нас сидело 150 человек в маленькой камере, спали и ели мы на полу, туалет находится там же, рассказала туристка.
Также она сказала, что готова признать свою вину, лишь бы попасть на родину.
В консульстве каналу заявили, что женщине они помочь не смогут, даже если ее осудят, потому что Россия и Таиланд не заключали между собой договор о передаче осужденных.
1 октября тоже произошел инцидент с туристом из Екатеринбурга в Таиланде. Он подарил местным жителям «билет банка приколов» и стал фигурантом уголовного дела. По словам его жены Екатерины, он хотел сделать им подарок. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. Туриста удалось освободить под залог, который составил 652 тысячи рублей. Расследование дела пока продолжается.