Все ноябрьские заказы уральцев с интернет-распродаж не поместились в Boeing 747
Сегодня, 11:17ОбществоФото: Почта России
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В Екатеринбург прибыл грузовой Boeing 747 с товарами, которые свердловчане заказали в интернет-магазинах во время ноябрьских распродаж, сообщает «Почта России».
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Пока это только первая партия посылок, ожидается прибытие еще трех аналогичных бортов с товарами. Грузоподъемность Boeing 747 в 3,5 раза выше, чем у других грузовых бортов. Вес первой партии интернет-заказов составил более 90 тонн.
Посылки обрабатывают в усиленном режиме. Это займет три-четыре дня. Следующий борт прилетит в уральскую столицу 3 декабря.
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