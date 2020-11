В 2020 году в Перинатальном центре Нижнего Тагила родились 3005 малышей.

Из них 1543 мальчика и 1462 девочки, рассказал главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников. В 2020 году в Нижнем Тагиле на свет появились 27 двойняшек, тройняшек в этом году не было. В 2019 году в Нижнем Тагиле в Перинатальном центре родились 3107 детей. Напомним, в Свердловской области с начала 2020 года рождаемость снизилась почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года в Свердловской области рождаемость снизилась почти на 9%

