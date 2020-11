Моргенштерн на корпоративе и обращение к Путину. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 29 ноября.

Минприроды предложили исключить Нижний Тагил из нацпроекта «Чистый воздух». Соответствующее письмо направила директор департамента природных ресурсов аппарата правительства Елена Ковалева. Согласно обращению, с 12 до 48 возрастет количество городов-участников, но некоторые населенный пункты исключат, в том числе Нижний Тагил. Также этом в октябре заявлял исполняющий обязанности председателя Общественного совета при ведомстве Александр Закондырин. Кроме того, прекратить действие проекта предлагается в Омске, Челябинске, Липецке, Череповеце и Медногорске. Отмечается, что программа будет действовать до 2024 года. На нее планируется выделение 500 миллиардов рублей. Добавить в национальный проект намерены три города Среднего Урала. Ими могут стать Каменск-Уральский, Красноуральск и Первоуральск. Правительству РФ предложили исключить Нижний Тагил из нацпроекта «Чистый воздух» Медики Нижнего Тагила создали петицию против перевода «скорой» на аутсорсинг. 28 ноября её разместили в социальных сетях. Как отмечает автор документа, его создали для привлечения внимания к проблеме. В ответ на записанное ранее видеообращение и петицию, главный врач Сергей Безбородов инициировал встречу с сотрудниками службы Скорой медицинской помощи. Она состоится 30 ноября. Медик «скорой» Елена Плешкова рассказала редакции TagilCity.ru, что тема мероприятия не объявлена, но скорее всего её посвятят аутсорсингу. Работники тагильской «скорой» приглашены на собрание к главврачу после видеообращения Главный специалист секретариата губернатора Свердловской области пожаловалась на халатность врачей президенту России Владимиру Путину. По её словам, жизнь семьи подвергли опасности. Сначала врачи долго отказывали в помощи при возникшем отёке, который привел к обмороку. Затем муж пережил сердечный приступ и у него выявили 85% износ сердца. Сама чиновница и дочь заболели коронавирусом, однако женщине отказали в госпитализации, сославшись на отсутствие мест. Проверка регионального минздрава не выявила нарушений в действии свердловских медиков. По результатам выяснилось, что все действия были выполнены правильно, на каждый из пяти вызовов направлялась «скорая». В одном случае семья не открыла дверь бригаде медиков, в другом — покинула медицинское учреждение, не дождавшись процедур. Свердловский минздрав не нашел нарушений в лечении пожаловавшейся Путину семьи Группа компаний «Сима-ленд» заплатила исполнителю Моргенштерну четыре миллиона рублей за двухчасовой концерт на корпоративе для своих сотрудников. Фотографию с мероприятия опубликовали в социальных сетях. Сам музыкант предпочел не афишировать своё выступление в столице Урала. Компания основана в 2000 году Андрем Симановским. Кроме нее он является совладельцем волейбольного клуба «Уралочка», спонсирует хоккейный и футбольный клубы. Отмечается, что сотрудникам запретили выкладывать фото с мероприятия в свободный доступ. «Сима-ленд» заплатил Моргенштерну четыре млн рублей за корпоратив в Екатеринбурге

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter