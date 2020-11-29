Моргенштерн на корпоративе и обращение к Путину. Итоги дня в Свердловской области

Главный специалист секретариата губернатора Свердловской области пожаловалась на халатность врачей президенту России Владимиру Путину. По её словам, жизнь семьи подвергли опасности. Сначала врачи долго отказывали в помощи при возникшем отёке, который привел к обмороку. Затем муж пережил сердечный приступ и у него выявили 85% износ сердца. Сама чиновница и дочь заболели коронавирусом, однако женщине отказали в госпитализации, сославшись на отсутствие мест. Проверка регионального минздрава не выявила нарушений в действии свердловских медиков. По результатам выяснилось, что все действия были выполнены правильно, на каждый из пяти вызовов направлялась «скорая». В одном случае семья не открыла дверь бригаде медиков, в другом — покинула медицинское учреждение, не дождавшись процедур.