Уроженка Краснотурьинска Галина Босая, известная как певица и блогер, оказалась противницей соблюдения масочного режима.

Заставлять носить маски - незаконно. У нас нет такой обязанности. Это же в первую очередь рекомендация, написала певица под одним из постов паблика родного города в Instagram. Под записью, посвященной выдаче сотрудникам образовательных учреждений защитных экранов, Босая возмутилась еще одним высказыванием. Дурдом! Как люди на это соглашаются? В конституции такого не написано. Сначала маски, теперь экраны, а дальше скафандры? В Дании давно признаны сомнительными тесты на коронавирус, а в России на Урале всё защитные средства выдают. В то же время в аптеках отсутствуют лекарства первой необходимости. Призываю всех учителей не выполнять противозаконные указания, пишет девушка. Напомним, в конце ноября свердловским учителям начали поступать защитные экраны. К СИЗам прилагается инструкция по эксплуатации. Отмечается, что средства защиты будут выделяться только педагогам, которые ведут очное обучение школьников. Учителя Нижнего Тагила начали получать защитные экраны от коронавируса

