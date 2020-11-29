«Носить маски — это не обязанность»: уральская певица оказалась COVID-диссидентом

«Носить маски — это не обязанность»: уральская певица оказалась COVID-диссидентом

Сегодня, 18:50ОбществоPhoto: Галина Босая в Instagram
Уроженка Краснотурьинска Галина Босая, известная как певица и блогер, оказалась противницей соблюдения масочного режима.

Заставлять носить маски - незаконно. У нас нет такой обязанности. Это же в первую очередь рекомендация, написала певица под одним из постов паблика родного города в Instagram.

Под записью, посвященной выдаче сотрудникам образовательных учреждений защитных экранов, Босая возмутилась еще одним высказыванием.

Дурдом! Как люди на это соглашаются? В конституции такого не написано. Сначала маски, теперь экраны, а дальше скафандры? В Дании давно признаны сомнительными тесты на коронавирус, а в России на Урале всё защитные средства выдают. В то же время в аптеках отсутствуют лекарства первой необходимости. Призываю всех учителей не выполнять противозаконные указания, пишет девушка.

Напомним, в конце ноября свердловским учителям начали поступать защитные экраны. К СИЗам прилагается инструкция по эксплуатации. Отмечается, что средства защиты будут выделяться только педагогам, которые ведут очное обучение школьников.

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