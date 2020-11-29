Дурдом! Как люди на это соглашаются? В конституции такого не написано. Сначала маски, теперь экраны, а дальше скафандры? В Дании давно признаны сомнительными тесты на коронавирус, а в России на Урале всё защитные средства выдают. В то же время в аптеках отсутствуют лекарства первой необходимости. Призываю всех учителей не выполнять противозаконные указания, пишет девушка.