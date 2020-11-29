«Сима-ленд» заплатил Моргенштерну четыре млн рублей за корпоратив в Екатеринбурге

За двухчасовой концерт для работников «Сима-ленд» артист получил гонорар в четыре миллиона рублей, пишет Е1.
Владельцем группы компаний «Сима-ленд» является Андрей Симановский, основавший ее в 2000 году. Также Симановский является совладельцем волейбольной команды «Уралочка-НТМК» и спонсирует футбольный клуб «Урал» и Клуб Хоккейной Континентальной Лиги «Автомобилист».
Снимок с выступления выложил в соцсети организатор мероприятия, глава компании «Империя звука» Табриза Шахиди. При этом, присутствовавшим на корпоративе представителям компании, запретили публиковать фотографии с концерта в соцсетях.
Сам Моргенштерн выступление в Екатеринбурге не афишировал.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал компаниям отказаться от новогодних корпоративов из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что на государственных предприятиях и учреждениях их точно не будут проводить.