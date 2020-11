«Сима-ленд» заплатил Моргенштерну четыре млн рублей за корпоратив в Екатеринбурге

Компания «Сима-ленд» заплатила рэперу Моргенштерну четыре миллиона рублей за выступление на корпоративе в Екатеринбурге.

За двухчасовой концерт для работников «Сима-ленд» артист получил гонорар в четыре миллиона рублей, пишет Е1. Владельцем группы компаний «Сима-ленд» является Андрей Симановский, основавший ее в 2000 году. Также Симановский является совладельцем волейбольной команды «Уралочка-НТМК» и спонсирует футбольный клуб «Урал» и Клуб Хоккейной Континентальной Лиги «Автомобилист». Снимок с выступления выложил в соцсети организатор мероприятия, глава компании «Империя звука» Табриза Шахиди. При этом, присутствовавшим на корпоративе представителям компании, запретили публиковать фотографии с концерта в соцсетях. Сам Моргенштерн выступление в Екатеринбурге не афишировал. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал компаниям отказаться от новогодних корпоративов из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что на государственных предприятиях и учреждениях их точно не будут проводить. Евгений Куйвашев посоветовал компаниям отменить новогодние корпоративы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter