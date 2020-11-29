«Сима-ленд» заплатил Моргенштерну четыре млн рублей за корпоратив в Екатеринбурге

«Сима-ленд» заплатил Моргенштерну четыре млн рублей за корпоратив в Екатеринбурге

Сегодня, 13:55ОбществоPhoto: личная страница Алишера Моргенштерна в Instagram
Компания «Сима-ленд» заплатила рэперу Моргенштерну четыре миллиона рублей за выступление на корпоративе в Екатеринбурге.

За двухчасовой концерт для работников «Сима-ленд» артист получил гонорар в четыре миллиона рублей, пишет Е1.

Владельцем группы компаний «Сима-ленд» является Андрей Симановский, основавший ее в 2000 году. Также Симановский является совладельцем волейбольной команды «Уралочка-НТМК» и спонсирует футбольный клуб «Урал» и Клуб Хоккейной Континентальной Лиги «Автомобилист».

Снимок с выступления выложил в соцсети организатор мероприятия, глава компании «Империя звука» Табриза Шахиди. При этом, присутствовавшим на корпоративе представителям компании, запретили публиковать фотографии с концерта в соцсетях.

Сам Моргенштерн выступление в Екатеринбурге не афишировал.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал компаниям отказаться от новогодних корпоративов из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что на государственных предприятиях и учреждениях их точно не будут проводить.

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