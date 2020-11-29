Тагильчанки из Перинатального центра получили подарки от мэра в честь Дня матери

Глава города вручил роженицам подарочные наборы с необходимыми вещами для детей. При этом соблюдались все противоэпидемиологические требования.
Пинаев выразил женщинам благодарность за материнский труд и пожелал здоровья и исполнения желаний.
Быть матерью — прекрасное предназначение и огромная ответственность. Ваше терпение, душевная щедрость и самоотдача поистине безмерны,сказал глава города.
В этом году в Нижнем Тагиле построили три детских сада и открывают ясельные группы впервые за 10 лет, отметил он.
В этом году в учреждениях культуры Нижнего Тагила концерты для мам пройдут в режиме онлайн. Всего запланировано провести более 20 мероприятий.