Тагильчанки из Перинатального центра получили подарки от мэра в честь Дня матери

Накануне Дня матери, который в этом году отмечают 29 ноября, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил Перинатальный центр. Он поздравил женщин с наступающим праздником, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава города вручил роженицам подарочные наборы с необходимыми вещами для детей. При этом соблюдались все противоэпидемиологические требования. Пинаев выразил женщинам благодарность за материнский труд и пожелал здоровья и исполнения желаний. Быть матерью — прекрасное предназначение и огромная ответственность. Ваше терпение, душевная щедрость и самоотдача поистине безмерны,сказал глава города. В этом году в Нижнем Тагиле построили три детских сада и открывают ясельные группы впервые за 10 лет, отметил он. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила В этом году в учреждениях культуры Нижнего Тагила концерты для мам пройдут в режиме онлайн. Всего запланировано провести более 20 мероприятий.

