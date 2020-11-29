Удар по скорой, дорогие инвалиды и экологическое чудо: итоги недели в Нижнем Тагиле

При этом свердловский Минздрав все еще силится сохранять хорошую мину при плохой игре. Например, свердловчанка пожаловалась Путину на то, как ее семья (не) получала медпомощь при неприятном стечении обстоятельств. В этой истории и обмороки, и удушье, и сердечный приступ, и коронавирус. И, конечно, проверка Минздрава, которая не выявила никаких нарушений в работе врачей, отказавших женщине в КТ и госпитализации. Зато другая комиссия ведомства на днях 3,5 часа не могла дозвониться до врачей.