Удар по скорой, дорогие инвалиды и экологическое чудо: итоги недели в Нижнем Тагиле

Ноябрь 2020 года заканчивается очередными рекордами по заболеваемости коронавирусом. И на фоне этого оголяются все проблемы здравоохранения. Еще в начале пандемии из-за каждого заболевшего новым вирусом на обработку подъездов приезжали «люди в скафандрах», у всех родственников брали анализ и запирали в квартирах с заболевшими, а власти устраивали проверки соблюдения карантина.
Что тагильчане имеют сейчас? Врачи не приходят к больным с подтвержденным COVID-19 на вызов в течение нескольких дней, лечение назначается по телефону, обещанных бесплатных таблеток нет, больничные листы достаются с боем. Кстати, обработки в подъезде тоже нет, как и сдачи анализов у всех контактных.
При этом свердловский Минздрав все еще силится сохранять хорошую мину при плохой игре. Например, свердловчанка пожаловалась Путину на то, как ее семья (не) получала медпомощь при неприятном стечении обстоятельств. В этой истории и обмороки, и удушье, и сердечный приступ, и коронавирус. И, конечно, проверка Минздрава, которая не выявила никаких нарушений в работе врачей, отказавших женщине в КТ и госпитализации. Зато другая комиссия ведомства на днях 3,5 часа не могла дозвониться до врачей.
Областному Минздраву вторят и власти региона: они рассказывают работникам тагильской скорой о плюсах перехода на аутсорсинг, обещают рост зарплат и никаких сокращений штата. Врачи и водители в это не верят, они записали видеообращение и собирают голоса под петицией с требованием не отдавать СМП в руки бизнеса.
На фоне пандемии губернатор Евгений Куйвашев порекомендовал предприятиям не проводить новогодние корпоративы и массовые мероприятия, однако далеко не все считают нужным прислушиваться к таким рекомендациям. Екатеринбургский гей-клуб закатил закрытую вечеринку в честь дня рождения одного из БДСМ-активистов, а компания бизнесмена Андрея Симановского оплатила 4 млн рублей за выступление Моргенштерна на корпоративе.
Если бизнес столицы Урала готов широко тратить деньги, то тагильский бизнес оказался не способен зарабатывать на особых клиентах: инвалиды в беседах с редакцией признаются, что большая часть магазинов и организаций использует муляжи кнопок вызова помощи, а о нормальных пандусах заботятся единицы компаний. Тагильчане в инвалидных креслах занимаются волонтерством, бизнесом и всем, чем угодно, кроме нормального оффлайн-шопинга.
Вишенкой на торте этой недели стали планы правительства исключить Нижний Тагил из национального проекта «Чистый воздух». Редакция TagilCity.ru в течение всей недели делала замеры уровня загрязнения воздуха в городе, и пять дней из семи в Нижнем Тагиле были превышения ПДК по диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду. Подробнее об экологической обстановке в городе на минувшей неделе читайте в материале моей коллеги Анны Григорьевой.