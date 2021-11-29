Частично отменить дистат решили в УрФУ в Екатеринбурге

Частично отменить дистат решили в УрФУ в Екатеринбурге
Частично отменить дистат решили в УрФУ в Екатеринбурге
Сегодня, 19:34ОбществоФото: 1MI
Несмотря на то, что в начале ноября в УрФУ в столице Урала объявили о возвращении к дистанционной форме обучения, с начала декабря часть студентов продолжит получать знания, сидя в аудиториях.

Новые правила гласят, что теперь посещать очные занятия смогут студенты первых курсов из трех институтов. В эксперименты примут участие институт экономики и управления; физической культуры, спорта и молодежной политики; естественных наук и математики, а также студенты, обучающиеся на психологов и лингвистов в гуманитарном институте, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу университета.

Отмечается, что студенты, которые на дистант успели разъехаться по родным городам вне Среднего Урала, имеют возможность присутствовать на парах дистанционно. Другим институтам данный формат обучения пока лишь рекомендован.

Напомним, ранее появилась информация, что студенты УрФУ получили письма, в которых их призвали выгрузить в личный кабинет QR-коды или данные о вакцинации. Теперь они переживают, что университет готовится к пропускной системе с предъявлением кодов.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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