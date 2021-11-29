Чистая прибыль банка «Открытие» за 10 месяцев 2021 года превысила 74 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Открытие» за 10 месяцев 2021 года превысила 74 млрд рублей
Чистая прибыль банка «Открытие» за 10 месяцев 2021 года превысила 74 млрд рублей
Сегодня, 12:57ОбществоФото: pixabay.com
За прошедшие десять месяцев 2021 года чистая прибыль банка «Открытия» составила 74,5 миллиарда рублей согласно стандартам бухгалтерского учета РФ. Тогда как в 2020 году доходы составляли 43,8 миллиарда рублей.

В прошлом месяце активы банка «Открытие» повысились на 85 миллиардов рублей (+2,9%). Что касается кредитного портфеля, то он увеличился до вычета резервов на 32 миллиарда рублей (+1,6%), пишет vostokmedia.com.

Клиентские средства сократились на 19 миллиардов рублей (-0,9%) за счет планового спада пассивов юридических лиц. Финансовые средства физических лиц увеличились на 27 миллиардов рублей (+2,7%). За октябрь чистый доход составил 2,9 миллиарда рублей.

По результатам десяти месяцев текущего года активы банка возросли на 377 миллиардов рублей (+14,6%) и достигли 2,97 триллиона рублей. Кредитный портфель увеличился с начала года на 337 миллиардов рублей (+20,0%) до 2021 миллиарда рублей.

Кроме этого, портфель по кредитам для юридических лиц повысился на 252 миллиарда рублей (+21,2%) и составил 1441 миллиард рублей. Объем кредитов, которые были выданы предпринимателям за 10 месяцев этого года, составил 1180 миллиардов рублей. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Портфель по кредитам для физических лиц вырос на 85 миллиардов рублей (+17,2%) и составил при этом 580 миллиардов рублей. С начала текущего года банк «Открытие» выдавал 258 миллиардов рублей розничных кредитов. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

Деньги клиентов по результатам прошедших десяти месяцев текущего года увеличились на 172 миллиарда рублей (+9,0%) и достигли показателя 2084 миллиарда рублей.

Чистая прибыль банка по результатам десяти месяцев – 74,5 миллиарда рублей, в прошлом году прибыль была всего 43,8 миллиарда рублей..

Операционные доходы банка до отчислений в резервы – 137,3 миллиарда рублей. Это на 32% больше, чем в прошлом году за аналогичный период (103,8 миллиарда рублей).

Размер постоянных банковских доходов за десять месяцев текущего года составил 97,4 миллиарда рублей. Это на 42% больше, чем в 2020 году. Чистые комиссионные доходы увеличились на 17% по сравнению с 2020 годом.

За 10 месяцев текущего года операционные затраты повысились на 9% до 57,5 миллиарда рублей из-за планового роста затрат на оплату труда и инвестиций банка в IT.

Регуляторный капитал составил 360,4 миллиарда рублей (+7,3% с начала 2021 года) по состоянию на 1 ноября этого года.

Если говорить о нормативах достаточности капитала, а также о ликвидности, то они соблюдаются банком с запасом. Так, по состоянию на 1 ноября текущего года Н1.0 составил 13,3% (при пороговом показателе 11,5%, учитывая надбавки), Н2 - 147,8% (пороговое значение: 15%), Н3 - 194,1% при пороговом значении в 50%.

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