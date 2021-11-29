Должницу по кредиту и ее Toyota нашли по фото в соцсети приставы в Екатеринбурге

Должницу и ее Toyota Rav4, который находится в залоге, приставы в Екатеринбурге нашли по фотографиям в социальных сетях.

Женщина взяла в банке кредит, но затем перестала его платить. Долг составил 570 тысяч рублей. Женщина стала скрываться, не получалось отыскать и ее авто, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Тогда приставы начали изучать соцсети, так как женщина ведет с их помощью бизнес. Там было найдено фото, где на заднем плане виден фасад с табличкой, на которой написаны улица и номер дома. Сотрудники прибыли туда и обнаружили автомобиль. В результате машина была арестована и передана банку. Если должница не станет погашать кредит, то имущество передадут управлению Росимущества для продажи.

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