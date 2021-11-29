Мосгорсуд оставил в силе штраф Юрию Дудю за пропаганду наркотиков

Мосгорсуд отклонил апелляцию Юрия Дудя в связи со штрафом в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических средств в своих интервью.

Как информирует 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу суда, Мосгорсуд оставил штраф блогеру Юрию Дудю по делу о пропаганде наркотиков без изменений. Речь идет о решении от 20 октября, когда суд признал вину Дудя в пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. В Мосгорсуде отметили: суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменений, а жалобу без удовлетворения. В конце октября Дудя оштрафовали на 100 тыс. рублей, на основании решения Зюзинского суда Москвы. Блогера обвинили в пропаганде наркотических средств в связи с его интервью с Ивангаем и Моргенштерном. Инициатором проверки выступила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она направила обращение в ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД российской столицы. По словам Виталия Милонова, зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Юрий Дудь — талантливый журналист, однако штраф в 100 тыс. рублей является очень мягким наказанием за пропаганду наркотиков. По словам Милонова, Дудь должен осознавать ответственность за свои действия, и 100 тыс. рублей для него равносильно рублю для простого россиянина.

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