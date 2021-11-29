«Норникель» проводит консультации с коренными народами по развитию поселка в тундре

Российская горно-металлургическая компания «Норникель» провела второй раунд переговоров по программе переселения и развития поселка Тухард в рамках процедуры свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС). На встречу с представителями компании пришли 78 жителей поселка и оленеводов.

Как сообщает prmira.ru, процедуры СПОС в Арктической зоне РФ осуществляется впервые. «Норникель» добровольно признал международные стандарты ООН о правах коренных народов и действует в соответствии со стандартом ответственности резидентов Арктики. Тухард был возведен более полвека назад для рабочих, которые построили «Норильскгазпром». Поселок расположился в санитарно-защитной зоне предприятия, поэтому люди не смогли остаться в нем на постоянное место жительства. В связи с этим «Норникель» предложил людям развивать этот населенный пункт или переехать жить в другое место. По словам замглавы Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексея Цыкарева, на очередных консультациях был отобран совет из семи представителей поселка Тухард, а это важный этап во всей процедуре СПОС. Корпоративный советник Всемирного банка по вопросам коренных народов и автор действующих политик Всемирного банка по правам коренных народов Навин К. Рай рассказал, что коренное население поселка активно обсуждает с «Норникелем» условия переселения. По его словам, местные жители имеют право вето, однако, вероятно, предприятие все-таки сможет найти компромисс с народом. Представители «Норникеля» отметили, что уважают мнение жителей поселка. По словам вице-президента по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрея Грачева, в ходе очередного схода удалось выслушать мнение кочующих оленеводов, а это значит, что голос тундры будет учтен. Третий раунд консультаций по процедуре СПОС состоится в начале 2022 года. Напомним, что руководство «Норникеля» заявило о готовности помочь местным жителям с переездом, в частности, компания предложит архитектурные решения новых жилых зданий, а люди самостоятельно выберут инфраструктуру для проживания. Готовые к проживанию дома и инфраструктуру планируют сдать в 2026 году. Ранее Цыкарев отмечал, что вопрос затрагивает не просто переселение людей, а выстраивание долгосрочных и доверительных отношений. Местные жители смогут полностью контролировать процесс строительства, подавать жалобы и свои предложения. Он заявил, проект даст возможность сохранить этнос и присутствие коренных народов в арктической зоне.

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