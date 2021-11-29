Новой подсветкой украсит дома в центре Нижнего Тагила екатеринбургская компания

Подсветку на шести домах Нижнего Тагила сделает к новому 2022 году ООО «ПК «ЛЭД Энерджи» из Екатеринбурга. Ранее эта компания уже выполняла работы по световому решению Нижнетагильского цирка и двух зданий на проспектах Ленина и Строителей.

Всего на аукцион заявилось две организации, «ЛЭД Энерджи» снизило цену контракта на 1% и стала победителем. Договор заключат на сумму 11,3 миллиона рублей. Световое оформление будет установлено на дамах на проспекте Ленина 50, 52, 69, 71, на проспекте Строителей 10/15 и 17/11. На зданиях появятся 196 светодиодных светильников, ресурс которых составляет 100 тысяч часов, а также 543 метра светильников ресурсом не менее 50 тысяч часов. Объекты необходимо сдать до 20 декабря 2021 года, гарантия на работы составит пять лет. ООО «ПК «ЛЭД Энерджи» зарегистрировано в декабре 2013 года в Екатеринбурге, руководителем является Сергей Шуткин. Компания занимается производством светодиодных светильников и их установкой на здания. Компания выступала подрядчиком для «Службы городского заказчика» Нижнего Тагила на сумму 3,4 миллиона рублей. Напомним, в октябре 2020 года в Нижнем Тагиле сделали подсветку на двух домах в центре Нижнего Тагила, было установлено 219 светильников. Администрация города планирует таким образом украсить здания во всех районах города. «Хочется объять необъятное». Два дома засветились в центре Нижнего Тагила

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