Онемели рука и нога: многодетную маму зажало в дверях трамвая в Екатеринбурге

Многодетную мать зажало в дверях трамвая в Екатеринбурге. После этого у нее онемели нога и рука. По словам женщины, она месяц лежит в больнице и не может вернуться домой. У нее пятеро детей, одна дочь недееспособная.

Травму екатеринбурженка получила 19 октября 2021 года. Она в тот день ехала с двумя детьми домой на трамвае. На остановке женщина выходила первой, чтобы достать самокат. Потом она встала ногой на ступеньку, одной рукой оперлась на самокат, а второй потянулась к ребенку. В этот момент водитель закрыл двери и поехал. Женщина начала кричать, но никто не реагировал. Она стала махать руками, тогда водитель остановился, пишет Е1. Потом, рассказывает женщина, водитель открыл и закрыл двери несколько раз. Она снова стала кричать и ее заметил кондуктор. Он сообщил водителю и дверь была открыта. После этого мама вывела детей из вагона. Водитель, по словам пострадавшей, обвинил ее в притворстве, заявив, что у нее ничего не болит. Сама женщина вызвала на место скорую и полицию. Приехали на место и сотрудники ГАИ, но протокол не был составлен, так как не было факта ДТП. Женщина обратилась в травматологию, так как у нее заболела левая нога. Сначала было подозрение на перелом, но он не подтвердился. Однако, по словам екатеринбурженки, у нее онемели нога и рука. Пациентка через некоторое время была доставлена в Березовский, в институт мозга, а потом обратно в Екатеринбург для прохождения реабилитации. Врачи считают, что проблемы начались из-за нарушения спинального кровообращения. В Гортрансе факт произошедшего подтвердили, а также заявили, что факт ДТП отсутствует, так как в момент произошедшего трамвай стоял на месте. Там считают, что случай страховой и пассажирка поставлена в известность. Все пассажиры застрахованы. Кроме того, в Гортрансе недоумевают тяжестью травм, так как механизм дверей рассчитан на то, чтобы не травмировать пассажиров. Женщина планирует добиваться справедливости. Она хочет поднять вопрос о компетентности водителя и полицейских. Пострадавшая уже обратилась с заявлением к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову.

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