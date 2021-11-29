Подготовку к празднованию юбилейного Дня города обсудили в Нижнем Тагиле

Владислав Пинаев в своем выступлении подчеркнул, что праздничные мероприятия в честь 300-летия города должны остаться в памяти тагильчан надолго, и подготовку к ним нужно начинать уже сейчас. Итоговая программа торжеств будет сформирована после рассмотрения всех предложенных вариантов. Праздничный марафон продлится 12, 13 и 14 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.