Подготовку к празднованию юбилейного Дня города обсудили в Нижнем Тагиле

На совещании присутствовали мэр города Владислав Пинаев, его заместители и руководители всех профильных управлений муниципалитета. Прозвучало множество разнообразных предложений. В частности, начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина предложила провести лазерное шоу, фейерверки, концерты приглашенных звезд, а начальник управления физкультуры и спорта Ирина Еремеева озвучила планы по организации уличных соревнований и спортивных праздников.
Владислав Пинаев в своем выступлении подчеркнул, что праздничные мероприятия в честь 300-летия города должны остаться в памяти тагильчан надолго, и подготовку к ним нужно начинать уже сейчас. Итоговая программа торжеств будет сформирована после рассмотрения всех предложенных вариантов. Праздничный марафон продлится 12, 13 и 14 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.