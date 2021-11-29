Подготовку к празднованию юбилейного Дня города обсудили в Нижнем Тагиле

Подготовку к празднованию юбилейного Дня города обсудили в Нижнем Тагиле
Подготовку к празднованию юбилейного Дня города обсудили в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:15ОбществоФото: 1MI
Совещание по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году состоялось в городской администрации.

На совещании присутствовали мэр города Владислав Пинаев, его заместители и руководители всех профильных управлений муниципалитета. Прозвучало множество разнообразных предложений. В частности, начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина предложила провести лазерное шоу, фейерверки, концерты приглашенных звезд, а начальник управления физкультуры и спорта Ирина Еремеева озвучила планы по организации уличных соревнований и спортивных праздников.

Владислав Пинаев в своем выступлении подчеркнул, что праздничные мероприятия в честь 300-летия города должны остаться в памяти тагильчан надолго, и подготовку к ним нужно начинать уже сейчас. Итоговая программа торжеств будет сформирована после рассмотрения всех предложенных вариантов. Праздничный марафон продлится 12, 13 и 14 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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