Подрядчик получил 115 тысяч штрафа за некачественную уборку дорог в Краснотурьинске

Бизнесмен получил 115 тысяч рублей штрафа. ИП «Байков» занималось чисткой и вывозом снега в Краснотурьинске, но недостаточно качественно выполняло свою работу.

Санкции применил заказчик работ — МУ «Управление ЖКХ». Специалисты определи, что на городских дорогах присутствует накат, зауженность и рыхлый снег. Также проезжая часть была скользкой, а подрядчик не смог соблюсти сроки уборки, сообщает «Вечерний Краснотурьинск». По словам начальника МУ «Управление ЖКХ» Николая Васендина, контроль за качеством работ осуществляется регулярно. Также каждый год подрядчики получают штрафы. Напомним, прокуратура Екатеринбурга объявила предостережение мэрии и дорожникам о недопустимости нарушения законодательства по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог. Из-за качества чистки снега замглавы Екатеринбурга объявлено предостережение

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