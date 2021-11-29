Подрядчик получил 115 тысяч штрафа за некачественную уборку дорог в Краснотурьинске

Подрядчик получил 115 тысяч штрафа за некачественную уборку дорог в Краснотурьинске
Подрядчик получил 115 тысяч штрафа за некачественную уборку дорог в Краснотурьинске
Сегодня, 22:54ОбществоФото: 1MI
Бизнесмен получил 115 тысяч рублей штрафа. ИП «Байков» занималось чисткой и вывозом снега в Краснотурьинске, но недостаточно качественно выполняло свою работу.

Санкции применил заказчик работ — МУ «Управление ЖКХ». Специалисты определи, что на городских дорогах присутствует накат, зауженность и рыхлый снег. Также проезжая часть была скользкой, а подрядчик не смог соблюсти сроки уборки, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

По словам начальника МУ «Управление ЖКХ» Николая Васендина, контроль за качеством работ осуществляется регулярно. Также каждый год подрядчики получают штрафы.

Напомним, прокуратура Екатеринбурга объявила предостережение мэрии и дорожникам о недопустимости нарушения законодательства по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог.

Материалы по теме:
подрядчикснегуборкаКраснотурьнскуборка снега
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы