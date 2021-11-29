После отказа показать паспорт посетительницу ТРЦ в Екатеринбурге заковали в наручники

После отказа показать паспорт посетительницу ТРЦ в Екатеринбурге заковали в наручники
После отказа показать паспорт посетительницу ТРЦ в Екатеринбурге заковали в наручники
Сегодня, 10:40ОбществоФото: pixabay.com
Посетительница торгового центра была закована в наручники после того, как отказалась показать охраннику паспорт вместе с QR-кодом. Инцидент произошел в ТРЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге 28 ноября 2021 года.

Девушка на входе предъявила справку о прохождении вакцинации, но охраннику этого было недостаточно, пишет Е1.

По мнению женщины, сотрудники ТЦ не являются представителями законодательной, исполнительной и судебной власти, поэтому показывать документ она отказалась. Также она заявила, что охранники нарушили Конституцию РФ, так как не ограничили ее передвижение.

В результате на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они просили проехать с ними в отделение, где ей хотели предъявить обвинение в мелком хулиганстве. С материалами сотрудник ознакомить женщину отказался, заявив, что она увидит их в отделении.

Женщина рассказала, что полицию вызвала сама, так как хотела написать заявление о нарушении, но за два часа никто не приехал. Тогда ее было решено задержать на основании показаний охранника.

Сотрудник Росгвардии, по словам девушки, применил к ней силу — надел наручники, сильно затянул, выволок из ТЦ и запихнул в машину.

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Екатеринбург
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