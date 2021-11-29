СМИ: Правление ВОС не заботится об интересах сотрудников организации

Александр Неумывакин, президент Всероссийского общества слепых (ВОС), выступил за то, чтобы заключить госконтракт на поставки оборудования с компанией «Круст». При этом сотрудники ВОС давно жалуются на низкое качество устройства.

Как пишет eg.ru, инвалиды по зрению отмечают невостребованность оборудования этой компании, а именно ручных видеоувеличителей (ЭРВУ) «Визор» — «электронной лупы», на покупку которых государство затрачивает немало денег. Слабовидящие отказываются от этих приборов из-за постоянных головных болей и рези в глазах после его применения. Это говорит о низком качестве продукции. Александр Пивень является экспертом в области средств технической реабилитации. Недавно он протестировал прибор и отметил, что частота обновления изображения в нем составляет всего 18 кадров в секунду. При том, что допустимой частотой обновления кадров считается 50 кадров в секунду. Поэтому показатели «Круста» значительно ниже, чем показатели у аналогичных приборов других фирм. Помимо этого, появляются вопросы о принимаемых госстандартах для данных гаджетов. Кажется, что они пишутся под одну компанию. Как пример, в столице сегодня подкомитет технического комитета 381 при Росстандарте ПК5, отвечающий за ГОСТ ИК-систем, рассматривает ГОСТ для электронных увеличителей. От ВОС в группу вошли Сергей Мкаров, который ранее был генеральным директором «Круста», и его коллега Марат Салихов. В эксперты записаны и представители санатория «Солнечный берег», который располагается в Геленджике. Он является еще одним поводом для возмущения слабовидящих граждан. Чтобы построить новый корпус, потребовалось 500 миллионов рублей. Это абсурд, потому как имеющиеся возможности санатория для оздоровления инвалидов по зрению используются лишь на 30%. На протяжении 35 лет Неумывакин возглавляет общество. За это время он один раз отстранялся от него в 2011 году из-за того, что его обвиняли в продаже помещений ВОС через фирму-однодневку по очень низкой цене. Была отправлена жалоба на руководство в аппарат президента. В ней было отмечено, что руководитель из государственной организации сделал свою собственную. Миллионами исчисляется разрыв в окладах сотрудников и руководства, куда входят родственники президента ВОС. Отмечается, что в 2016 году информацию засекретили, а призыв молодых работников сделать ее прозрачной назвали шантажом. При этом Счетная палата сообщила, что больше половины финансов, которые были выделены российским правительством в 2012–2014 годах, ушли на личные нужды управления. Средства не идут на создание рабочих мест для инвалидов. Непрозрачная деятельность ВОС вызывает массу вопросов, а лоббирование интересов данной организации является только одной из многих нерешенных проблем.

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