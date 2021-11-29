В похищении шестилетнего сына обвинила бывшего супруга екатеринбурженка

В похищении шестилетнего сына обвинила бывшего супруга екатеринбурженка
В похищении шестилетнего сына обвинила бывшего супруга екатеринбурженка
Сегодня, 10:22ОбществоФото: 1MI
Бывшего супруга в похищении шестилетнего сына обвиняет жительница Екатеринбурга. Она утверждает, что ей не дают видеться с ребенком.

Дарья и Роман поженились спустя три года после знакомства. После свадьбы супруг пробовал строить бизнес, но влез в долги. Девушка в это время училась в медицинском университете. Роман, по словам Дарьи, начал пить, стал нервным, потом он начал занимать деньги у мамы, которая является инвалидом с детства. В результате девушка приняла решение о разводе в 2013 году, пишет Е1.

Через 2 года пара снова сошлась и в январе 2015 года Дарья забеременела. Тогда супруги снова поженились. В 2017 году пара снова развелась. Споров о месте жительства ребенка у них не было, сын остался с матерью.

В 2019 году, рассказывает девушка, судом назначены алименты в половину прожиточного минимума. Эту сумму мужчина не платил, так как нигде не работал. В августе 2020 года Дарья с сыном переехали в Санкт-Петербург. Раз в месяц они приезжали в родной город для встреч с отцом.

В апреле девушка в очередной раз привезла сына, но отец его не вернул. Через некоторое время она узнала, что отец прописал сына в своей квартире и подал иск об установлении места жительства с ним. С апреля 2021 года девушке не дают общаться с сыном. Отец ждет его везде, чтобы у мамы не было возможности к нему подойти.

Девушка обратилась с жалобами в разные инстанции, но помощи, по ее словам, она не дождалась. Она утверждает, что на ее звонки в семье никто не отвечает, а адвокаты не называют дату встречу с сыном.

Сам Роман опровергает слова бывшей супруги. Его адвокат заявил, что на данный момент ребенок живет с отцом, его не крали. Роман обратился в суд, по словам юриста, чтобы не было конфликтов. Суд определил место жительства мальчика с отцом на время разбирательства. При этом, ей не запрещено общаться с сыном.

Юрист Дарьи заявляет, что в суде не решено, где должен проживать ребенок, а также есть доказательства создания препятствий в общении.

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Екатеринбург
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