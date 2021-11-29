В РЭО объяснили экономическую выгоду для населения после внедрения РОП

На совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей представители компаний-производителей выступили против введения экосбора. По их мнению, такая мера вызовет повышение стоимости товаров практически до 25%. Российский экологический оператор (РЭО) опроверг вероятность повышения цен из-за экосбора.

Как сообщает kp.ru, в РЭО объяснили, что производители не хотят платить экосбор и поэтому заявляют, что его введение вызовет повышение стоимости товаров. Однако добросовестные компании изначально закладывают в себестоимость продукции расходы на утилизацию, и потому введение экосбора никак не может повлиять на конечную стоимость товара. «Высокая стоимость утилизации упаковки — это миф. Для примера, для утилизации банки пива потребуется 4 копейки, а двухлитровой пластиковой бутылки — 14 копеек. Даже если предположить, что товары из-за этого вырастут в цене, то никак не на 25%, а максимум на 1,5%», — заявили в РЭО. Эксперты РЭО считают, что бизнес-ассоциации намеренно затягивают процесс внедрения системы расширенной ответственности производителей (РОП). В данный момент эта система работает только на доверительной основе, и добросовестные компании учитывают расходы на утилизацию в себестоимости продукции. Кроме этого, в РЭО пояснили, что внедрение концепции РОП будет экономически выгодно для населения. Например, можно ввести льготы для производителей, использующих экологичную упаковку, и это сказалось бы на конечной стоимости товаров. Также предлагается часть средств от экосбора направлять на снижение платежей за вывоз ТКО для граждан, выбрасывающих мусор раздельно. Внедрение концепции РОП предполагает увеличение ставки экосбора в зависимости от экологичности упаковки. Сейчас нормативы по утилизации, по словам РЭО, практически взяты с потолка. Но после введения РОП нормативы должны будут расти ежегодно на 10%, пока не достигнут 100%. «Такие повышающие коэффициенты стимулируют компании-производители отказаться от трудноперерабатываемых материалов и усилят их ответственность», — считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

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