Задержание безмасочника и спасение долгожительницы. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге мать пятерых детей зажало в дверях трамвая. Результатом стало онемение ноги и руки. Женщина рассказала, она уже месяц лежит в больнице и не может вернуться домой, а ведь одна из ее дочерей является недееспособной. Все произошло 19 октября. В тот день женщина ехала в трамвае с двумя детьми и хотела войти на своей остановке, однако водитель закрыл двери, защемил свердловчанку и, как ни в чем не бывало, поехал дальше. Женщина кричала, но на нее никто не реагировал… Подробности в нашем материале ниже.