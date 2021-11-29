Задержание безмасочника и спасение долгожительницы. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле около Дворца культуры полицейские провели жесткое задержание местного жителя без маски. Сначала у него потребовали документы, а когда гражданин захотел подойти к машине и забрать их, повалили на землю и сковали наручниками. Получилось, что его двухлетний ребенок почти час просидел в машине. Однако эту информацию опровергли в полиции. Там рассказали, что за ребенком присмотрели стражи порядка, после чего приехала мама. Сам конфликт произошел из-за того, что во дворце тагильчанин отказался надевать маску и поругался с сотрудниками, которые вызвали полицию. По мнению представителя силовой структуры, ролик, выложенный мужчиной, был смонтирован.
В Екатеринбурге мать пятерых детей зажало в дверях трамвая. Результатом стало онемение ноги и руки. Женщина рассказала, она уже месяц лежит в больнице и не может вернуться домой, а ведь одна из ее дочерей является недееспособной. Все произошло 19 октября. В тот день женщина ехала в трамвае с двумя детьми и хотела войти на своей остановке, однако водитель закрыл двери, защемил свердловчанку и, как ни в чем не бывало, поехал дальше. Женщина кричала, но на нее никто не реагировал… Подробности в нашем материале ниже.
В Нижнем Тагиле пациент городской больницы № 1 получил реальный срок за то, что совершил кражу, пока стоял в очереди на компьютерную томографию. Своего часа уралец ожидал в коридоре больницы, однако внезапно заметил забытый кем-то пакет. Резко изменив вектор приоритетов, тагильчанин схватил находку и ушел из больницы. Оказывается, в пакете лежал телефон, дисконтные карты и кошелек с 35 тысячами. На похищенные деньги мужчина сумел вкусно поесть и выпить.
В Екатеринбурге в школе № 4 подрались два восьмилетних мальчика, однако они вряд ли думали, что это приведет к возбуждению уголовного дела по статье за причинение тяжкого вреда здоровью. Один из второклассников пнул другого в спину, ребенок упал и сломал четыре позвонка. Стоит отметить, что виновника в полиции искали 1,5 месяца. Из-за возраста к уголовной ответственности мальчик привлечен не будет.
В Нижнем Тагиле ушла из жизни акушер-гинеколог больницы № 1 Татьяна Гиниятова. Все случилось 26 ноября. По словам представителей коллектива, Татьяна Николаевна была трудолюбивым, добросовестным и квалифицированным специалистом. Также сотрудники женской консультации ГБ № 1 назвали Татьяну хорошим и отзывчивым человеком.
В Екатеринбурге медики городской больницы № 40 сумели вылечить от COVID-19 103-летнюю пенсионерку Евдокию Исакову. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали 12 ноября. Женщина два дня лежала в отделении анестезиологии-реанимации, а врачи неустанно контролировали ее показатели. В процессе лечения температура женщины вернулась в стабильное состояние, а также нормализовались лабораторные показатели.
Тагильчане могут решить судьбу благоустройства в 2023 году. Выбрать соответствующие территории станет возможным с 26 ноября по 10 декабря. Далее по предложенным вариантам пройдут общественные обсуждения. Важно знать, что предложения стоит подавать уполномоченными представителями заинтересованных граждан в Управление городским хозяйством по проспекту Мира, 53, кабинет 202. В заявке подробно прописывается характеристика объекта, дается описание и мероприятия по реализации.
ООО «ПК «ЛЭД Энерджи» из Екатеринбурга займется подсветкой на шести домах Нижнего Тагила. Это делается в преддверии Нового года. Ранее данная компания уже сотрудничала с Нижнетагильским цирком и занималась световым решением на проспектах Ленина и Строителей. Теперь яркое световое оформление появится на домах на проспекте Ленина 50, 52, 69, 71, на проспекте Строителей 10/15 и 17/11.
Как известно, экология Нижнего Тагила всегда вызывала не самые приятные чувства и оставляла желать лучшего. А пока город пытается приблизиться к показателям федеральной программы «Чистый воздух» — снижение выбросов на 20% к 2024 году, местные жители не перестают жаловаться на специфические запахи и плохое самочувствие во время выбросов. Журналист TagilCity.ru выяснил, как здоровье жителей становится залогом огромной прибыли промышленников.