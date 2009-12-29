15 снегоуборочных машин работают на улицах г. Нижний Тагил

Потом рабочие примутся за второстепенные дороги. На уборку снега уже выделено 2 миллиона рублей. Если будет выделено ещё столько же, то количество снегоуборочной техники на улицах можно будет увеличить, отметил Анатолий Чусовитин. Всего же муниципалитет имеет возможность выпустить на дороги города до 40 таких машин.