15 снегоуборочных машин работают на улицах г. Нижний Тагил
29 декабря 2009, 19:14ОбществоArtem
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Как рассказал нам председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин, сейчас идёт расчистка основных улиц, по которым передвигается общественный транспорт.
Потом рабочие примутся за второстепенные дороги. На уборку снега уже выделено 2 миллиона рублей. Если будет выделено ещё столько же, то количество снегоуборочной техники на улицах можно будет увеличить, отметил Анатолий Чусовитин. Всего же муниципалитет имеет возможность выпустить на дороги города до 40 таких машин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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