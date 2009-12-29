15 ёлочных базаров работают в г. Нижний Тагил

По данным начальника отдела торговли управления по развитию потребительского рынка и услуг Галины Веверицы, на рынках города действует 15 точек, где продаются живые ели. Стоит одно деревце от 100 рублей и выше. Был выявлен один незаконный пункт продажи - на Привокзальной площади. При покупке ели Галина Веверица рекомендует спрашивать у продавцов сопроводительные документы, подтверждающие, что дерево срублено законно. Отмечу, что по данным нижнетагильского лесничества около 200 тагильчан оформили документы для того, чтобы срубить в лесу ёлку. По данным начальника отдела управления лесами Лесного контроля и надзора по ГЗ управленческому округу Романа Лежнина пока нарушителей задержано не было. Все граждане, которые попадаются на пути патруля, предъявляют все необходимые для рубки деревьев документы.