Большие и яркие подарки в Новый Год нравятся больше, чем дорогие, но мелкие

А объемная мягкая игрушка приводит в больший восторг, чем духи, пишет Эхо Москвы Екатеринбург. Интересно, что взрослые люди радуются как дети, когда им приносят большие коробки в яркой упаковке, при этом, цена спрятанного в коробке подарка не имеет значения.