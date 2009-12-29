Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Большие и яркие подарки в Новый Год нравятся больше, чем дорогие, но мелкие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Большие и яркие подарки в Новый Год нравятся больше, чем дорогие, но мелкие

29 декабря 2009, 16:54ОбществоArtem
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?