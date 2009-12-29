Большие и яркие подарки в Новый Год нравятся больше, чем дорогие, но мелкие
29 декабря 2009, 16:54ОбществоArtem
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Как выяснили психологи, радости от дорогого, но маленького iPod будет меньше, чем, например, от более дешевого СD-плеера.
А объемная мягкая игрушка приводит в больший восторг, чем духи, пишет Эхо Москвы Екатеринбург. Интересно, что взрослые люди радуются как дети, когда им приносят большие коробки в яркой упаковке, при этом, цена спрятанного в коробке подарка не имеет значения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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