Часть пригородных электричек на время праздников отменяется
29 декабря 2009, 17:41ОбществоArtem
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Часть электричек, в том числе и нижнетагильских, на время праздников отменяется.
Как сообщает пресс-служба СвЖД, в праздничные дни уменьшается число пассажиров. Поэтому отмена наименее популярных поездов позволит снизить убытки. Изменения в расписании на праздничный период можно уточнить в справочном железнодорожного вокзала.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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