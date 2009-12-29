Отделения почтовой связи в новогодние каникулы не будут работать три дня
29 декабря 2009, 17:39ОбществоArtem
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Выходными днями объявлены только 1, 2 и 7 января.
Об этом сообщили АПИ в группе по связям с общественностью управления федеральной почтовой связи по Свердловской области. Несмотря на праздничные дни, доставка почтовой корреспонденции будет обеспечиваться по мере поступления.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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