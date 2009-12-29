Перепись населения-2010 задействует для работы 18,5 тысяч свердловчан

Она уточнила, что свыше 15 тысяч будут работать в городах, еще около трех тысяч - в сельской местности. Федеральному бюджету перепись населения Среднего Урала обойдется в 18 миллионов рублей. На труднодоступных территориях перепись начнется уже в июле. А в остальных районах - с 14 по 25 октября 2010 года. Полномочия по организации Всероссийской переписи населения в Свердловской области планируется возложить на муниципалитеты. Соответствующий закон уже готовится, отметила Елена Кутина.