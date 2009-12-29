Свердловское МЧС даёт советы - как безопасно установить ёлку
29 декабря 2009, 17:21ОбществоArtem
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Дерево должно стоять далеко от электроприборов. На нём нельзя зажигать свечи и бенгальские огни.
Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными, а электросеть - защищена предохранителями. Не следует оставлять включенную электрогирлянду без присмотра. Также не стоит разрешать детям играть около ёлки в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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