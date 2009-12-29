Свердловское МЧС даёт советы - как безопасно установить ёлку

Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными, а электросеть - защищена предохранителями. Не следует оставлять включенную электрогирлянду без присмотра. Также не стоит разрешать детям играть около ёлки в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги.