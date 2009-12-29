В новогоднюю ночь в г. Нижний Тагил ожидается до -30-ти градусов

Он вызывает усиление морозов, рассказала нам главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко. В Новогоднюю ночь тагильчанам стоит ожидать температуры в -30 градусов. А в первые дни 2010 года холода смягчатся. И до конца праздничных каникул температура будет держаться около отметки в 20 градусов мороза.