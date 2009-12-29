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В новогоднюю ночь в г. Нижний Тагил ожидается до -30-ти градусов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В новогоднюю ночь в г. Нижний Тагил ожидается до -30-ти градусов

29 декабря 2009, 17:33ОбществоArtem
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