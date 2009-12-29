Всплеска преступности в г. Нижний Тагил в этом году не случилось

Тем не менее, статистика по отдельным видам правонарушений вызывает беспокойство у сотрудников милиции. И в первую очередь это преступления, связанные поддельными банкнотами. На данный момент по фактам выявления фальшивых купюр возбуждено 130 уголовных и дел и ни одно из них пока не раскрыто. Участились также автоугоны. В Дзержинском районе недавно была задержана целая преступная группа, специализировавшаяся на кражах автомобилей. А вот квартирных краж и грабежей в этом году было меньше. Что касается прогнозов на будущее – то они пока осторожные. Начальник следственного управления УВД Михаил Секерин уверен, что законность в городе будет обеспечена в любом случае.